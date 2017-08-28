Г. Невилл: выставил бы всех игроков «Арсенала» на трансфер, но кто их купит?

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне телевизионный футбольный эксперт Гари Невилл раскритиковал выступление футболистов «Арсенала» в матче третьего тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:4) на «Энфилде», отметив, что ряд игроков должны покинуть состав «канониров».
«Я едва не задымился, наблюдая за ними. Некоторые вещи в их исполнении были действительно забавны. Я бы поместил всех игроков в трансферный лист. С некоторыми футболистами «Арсенала» на самом деле нужно расстаться, но кто их купит?
Я вовсе не фанат «Ливерпуля», но такой «Арсенал» на самом деле заслужил избиения», — сказал Невилл в эфире Sky Sports.
Озил: обвиняйте нас, критикуйте, кричите, но игроки «Арсенала» тоже расстроены