Усман Дембеле: «Барселона»? Рад, что удалось воплотить мечту детства в жизнь

Французский нападающий Усман Дембеле, перешедший из дортмундской «Боруссии» в «Барселону», поделился ощущениями от этого. 20-летний футболист мечтает добиться успехов в испанском гранде.
«Я очень доволен тем, что буду играть в «Барселоне». Всегда мечтал играть за «Барселону», поэтому очень рад, что удалось воплотить мечту детства в жизнь. Я нахожусь в лучшем клубе мира, цвета которого защищают лучшие футболисты. Моя цель в том, чтобы играть с полной отдачей за этот клуб и команду, достичь взаимопонимания с одноклубниками и выиграть все возможные титулы», — цитирует Дембеле официальный сайт каталонского клуба.
Сумма трансфера из «Боруссии» в «Барселону» составила € 105 млн плюс бонусы. Дембеле подпишет с каталонским клубом пятилетний контракт, а сумма отступных составит € 400 млн.