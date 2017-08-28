Зидан: то, что Бэйла освистывают, ничего не значит

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выразил доверие полузащитнику Гарету Бэйлу. Валлийский футболист вышел на поле в основном составе в домашнем матче 2-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2) и своей игрой вызвал лишь недовольство болельщиков «сливочных».
«Бэйл остаётся Бэйлом, это важный для «Реала» футболист. Мы продолжаем работать с ним и рассчитываем на него. Точно так же, как и на остальных. И то, что его освистывают, ничего не значит. У него были шансы забить, но он не смог ими воспользовался. Своих футболистов мне сегодня не в чем упрекнуть», — приводит слова Зидана AS.
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