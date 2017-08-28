Гранквист: «Краснодар» мог забить «Динамо» и больше, но всё равно я рад победе

Защитник и капитан «Краснодара» Андреас Гранквист поделился мнением о победе над «Динамо» (2:0) в восьмом туре РФПЛ, а также дал оценку выступлению команды в первой части сезона.
«Я очень обрадовался, когда с первых минут стало ясно, что «Динамо» не будет закрываться. Они начали играть в своей манере с акцентом на атаку, это означало, что у нас будет простор для собственных атак. В такой футбол мы сегодня играли, и многое у нас получалось. Мы создали немало голевых моментов, наверное, могли забить и больше, но всё равно я рад, что мы смогли сегодня одержать победу.
За прошедшие восемь туров у нас были взлёты и падения, игры удачные и не очень. Мы, безусловно, не должны были терять очки в матчах с «Уралом» и «Амкаром», с другой стороны, сумели победить в гостях такие сильные команды, как «Рубин» и «Ахмат». В целом, считаю, мы идём в чемпионате неплохо, хотя очков могли бы иметь и побольше. А выступлением в Лиге Европы мы очень расстроены», — приводится комментарий капитана на официальном канале «Краснодара» в YouTube.