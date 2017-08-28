«Боруссию» не интересует Дольберг в качестве замены Усману Дембеле

В дортмундской «Боруссии» опровергли информацию о том, что клуб заинтересован в приобретении нападающего амстердамского «Аякса» Каспера Дольберга. Главный тренер немецкой команды Петер Бош отметил, что ему нужен игрок иного плана, чтобы заменить перешедшего в «Барселону» форварда Усмана Дембеле.
«Если бы мы искали центрального нападающего, то Дольберг наверняка был бы одним из кандидатов. Но мы ищем футболиста, действующего на фланге. В конце концов, мы ищем замену Дембеле», — приводит слова голландского специалиста интернет-портал Goal.
Форвард «Аякса» Дольберг: не планирую переходить в «Боруссию» Д