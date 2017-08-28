Жигулёв: «Краснодар» выиграл заслуженно, в принципе, «Динамо» ничего не создало

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв прокомментировал победу своей команды в матче с московским «Динамо» (2:0) в восьмом туре российской Премьер-Лиги, назвав этот успех заслуженным и отметив, что гости могли пропустить и больше двух мячей.
«Мы хорошо играли, реализовали моменты и заслуженно выиграли. В принципе, «Динамо» ничего не создало. Конечно, можно было забивать и больше, но счёт 2:0 достаточно хороший», — приводит послематчевый комментарий полузащитника официальный канал «Краснодара» в YouTube.
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