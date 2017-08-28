Каррагер: скажу ещё раз, руководство «Арсенала» — трусы!

Бывший вице-капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер назвал трусами владельцев «Арсенала», которые не решились на смену главного тренера «канониров». Футбольный эксперт считает, что Арсен Венгер должен уступить своё место в тренерском штабе «канониров» другому специалисту.
«Это похоже на просмотр одного и того же фильма. Летом в «Арсенале» побоялись менять своего легендарного тренера, но смена тренера должна произойти. В прошлом сезоне после игры с «Кристал Пэлас» я назвал их трусами и получил за это немало гневных отзывов. Мне сказали, что я не могу говорить такое на телевидении. Но сейчас я скажу ещё раз — трусы!
Я люблю Арсена Венгера, но клуб недостаточно безжалостен. Если вы не занимаетесь делом в «Челси», то вас там не будет. В «Арсенале» же всё слишком хорошо, и к этому привыкаешь», — сказал Каррагер в эфире Sky Sports.