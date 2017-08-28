Боррьелло повторил бомбардирский рекорд Аморузо, забив за 12 клубов в Серии А

Нападающий итальянского клуба СПАЛ Марко Боррьелло повторил рекорд Николы Аморузо, отметившись голами за дюжину разных команд в итальянском первенстве. Это достижение покорилось 35-летнему форварду в матче с «Удинезе» (3:2) во втором туре Серии А. Опытный футболист открыл счёт в этом противостоянии на 25-й минуте.
Боррьелло является выпускником академии «Милана», но карьеру в большом футболе он начал в составе «Эмполи». Счёт своим голам футболист открыл в матче с «Пьяченцей» 9 марта 2003 года в 20-летнем возрасте.
Помимо «Эмполи» и СПАЛ, Боррьелло забивал голы в цветах «Реджины», «Сампдории», «Тревизо», «Милана», «Дженоа», «Ромы», «Ювентуса», «Карпи», «Аталанты» и «Кальяри». На счету футболиста 96 голов в 326 матчах Серии А.
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