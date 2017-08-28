Тихонов: борьба в ФНЛ будет идти до последнего тура

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после победы над «Сибирью» (3:0) в 10-м туре ФНЛ выразил мнение, что борьба за выход в элиту российского футбола будет идти до заключительного тура первенства. Также специалист отметил усталость ряда футболистов после игры Кубка России.
«Работы ещё непочатый край. В таблице сейчас определились команды, которые находятся наверху и будут бороться. Борьба будет идти до последнего тура.
Матч на Кубок России выбил нас из колеи. Часть команды в среду играла, а часть нет. Могу сказать, что игра в Сызрани нам на пользу не пошла. Мы пытались привести команду в одно состояние. Но до конца не получилось. Сейчас ребят надо восстанавливать и психологически поддерживать», — цитирует специалиста пресс-служба самарского клуба.