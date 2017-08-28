Таранов: давно хотел забить, счастлив, что мой гол принёс спокойствие в игре

Капитан «Крыльев Советов» Иван Таранов, который стал автором второго забитого гола в ворота «Сибири» в домашнем матче 10-го тура ФНЛ, поделился впечатлениями от прошедшей встречи.
«Соперника хочу отметить. Надо отдать ему должное. У „Сибири“ был неплохой контроль мяча, правда, без особых моментов у наших ворот. Мы могли решать судьбу матча в первом тайме. Забей мы все свои моменты — было бы легче играть. Хорошо, что дожали соперника во втором тайме и заработали три очка.
Давно хотел забить, были моменты в играх ранее. Счастлив, конечно, что забил гол и что этот гол принёс некоторое спокойствие в игре. Во втором тайме «Крылья» отдали инициативу «Сибири». Так и было задумано. Шутка, конечно. Игра диктует ход. Замены позволили освежить игру. Удалось забить второй гол, мы пошли вперёд. После этого «Сибирь» сбавила обороты в атаке", — цитирует Таранова пресс-служба самарцев.