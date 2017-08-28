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Фонсека: арбитры получают указание контролировать тренерский штаб «Шахтёра»

28 августа 2017, понедельник. 09:33 Футбол

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Паулу Фонсека после волевой победы над «Вересом» (2:1) в седьмом туре украинской Премьер-лиги указал на необъективность некоторых судейских решений в отношении своей команды. В частности, во время игры был удалён помощник тренера, также не был назначен пенальти за нарушение в штрафной площадке.

«Я не был неудовлетворён судейством. Сохранял спокойствие до того момента, пока не удалили моего помощника. Именно с той секунды я уже не был таким спокойным. Почему? Потому что мы хорошо понимаем: арбитры получают указание контролировать наш тренерский штаб. То есть у них есть указание, ущемляющее «Шахтёр». Это видно очень явно.

Мы прекрасно знаем, что они получают телефонные звонки по этому поводу. Скажу ещё раз: произошедшее сегодня – неприемлемо. Вы можете посмотреть, как это было два матча назад… Я чувствую, что преследование нашего тренерского штаба со стороны судей действительно есть. И это ещё не говоря о пенальти, который должен был быть назначен», — цитирует специалиста пресс-служба донецкого клуба.

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер" (Донецк) Сообщить об ошибке
Теги
Шахтёр Донецк Паулу Фонсека Футбольное судейство
Новости. Футбол
28 августа 2017, понедельник
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