А. Давыдов: перевести Дзюбу в «Зенит-2»? Задайте этот вопрос Манчини

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов после ничьей с «Авангардом» (1:1) ответил на вопрос о возможности перевода во вторую команду нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который не имеет регулярной игровой практики в основной команде.
«Задайте этот вопрос главному тренеру основной команды, он быстрее ответит, чем я. В последней игре он выходил, так что надо смотреть на задачи, которые он ставит перед собой, как тренер его видит в игре. Я не могу это обсуждать», – цитирует Давыдова официальный сайт ФНЛ.
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