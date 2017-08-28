Киевскому «Динамо» засчитают техническое поражение за неявку на матч в Мариуполь

Киевскому «Динамо» засчитают техническое поражение за неявку на матч 7-го тура украинской Премьер-лиги с ФК «Мариуполь». Об этом в эфире программы «Великий футбол» на канале «Футбол 1» рассказал президент федерации футбола Украины Андрей Павелко.
«Всё должно быть по закону, закон един для всех. Мне ни в коем случае не хотелось бы, чтобы это были какие-то технические решения, — всё должно выясняться на футбольном поле. Но закон есть закон: он один для всех и все перед ним равны. У нас не будет никогда касты избранных, элитных. Первое, что должно быть в украинском футболе, — все равны перед регламентом. Решение по этому вопросу будет принимать КДК, но по всем канонам это техническое поражение», — сказал Павелко.
«Динамо» мотивировало отказ приехать на матч тем, что команда не получила гарантий безопасности, хотя в «Мариуполе» утверждают, что предоставили киевлянам официальные письма от службы безопасности Украины и национальной полиции. За 48 часов до матча «Динамо» обратилось к «Мариуполю» с предложением обменяться датами встреч, но получило отказ.