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Экс-игроки «Спартака» Сухи и Митрюшкин вывели «Базель» и «Сьон» в роли капитанов

28 августа 2017, понедельник. 10:00 Футбол

Защитник «Базеля» Марек Сухи и голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин, известные в России по выступлению за «Спартак», вывели свои команды на поле в роли капитанов. Произошло это в очном матче 6-го тура швейцарской Суперлиги.

На своей странице в «Инстаграме» Митрюшкин опубликовал фото, на котором он в преддверии матча приветствует Сухи. Очная встреча завершилась вничью (1:1).

«Базель» (11 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, «Сьон» (8) — на седьмой строчке. Напомним, что «Базель» по итогам жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов попал в один квартет с московским ЦСКА, «Манчестер Юнайтед» и «Бенфикой».

«Сьон» с Митрюшкиным в составе сыграл вничью с «Базелем»

Фото, на котором Митрюшкин изображён с Сухи, можно посмотреть в «Инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Базель ФК Спартак ФК Сьон Антон Митрюшкин Марек Сухи Фото
Новости. Футбол
28 августа 2017, понедельник
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