Экс-игроки «Спартака» Сухи и Митрюшкин вывели «Базель» и «Сьон» в роли капитанов

Защитник «Базеля» Марек Сухи и голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин, известные в России по выступлению за «Спартак», вывели свои команды на поле в роли капитанов. Произошло это в очном матче 6-го тура швейцарской Суперлиги.
На своей странице в «Инстаграме» Митрюшкин опубликовал фото, на котором он в преддверии матча приветствует Сухи. Очная встреча завершилась вничью (1:1).
«Базель» (11 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, «Сьон» (8) — на седьмой строчке. Напомним, что «Базель» по итогам жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов попал в один квартет с московским ЦСКА, «Манчестер Юнайтед» и «Бенфикой».
«Сьон» с Митрюшкиным в составе сыграл вничью с «Базелем»
Фото, на котором Митрюшкин изображён с Сухи, можно посмотреть в «Инстаграме».