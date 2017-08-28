Штрунц: гибкая позиционная игра Мюллера не востребована у Анчелотти

Бывший футболист «Баварии» Томас Штрунц считает, что нападающий команды Томас Мюллер не очень ценится главным тренером мюнхенцев Карло Анчелотти. Мюллер не попал в основной состав немецкого гранда в выездном матче 2-го тура чемпионата Германии с бременским «Вердером» (2:0).
«Кажется, у Мюллера впервые за его карьеру было ощущение, что тренер не рассчитывает на него и не нуждается в его игровых качествах. Удивительная и гибкая позиционная игра Томаса не востребована у Анчелотти», — приводит слова Штрунца интернет-издание Sport1.
Ранее Анчелотти раскритиковал за его отношение к Мюллеру экс-игрок мюнхенцев Лотар Маттеус.
Маттеус раскритиковал Анчелотти из-за Мюллера