Вратарь «Росс Каунти» пропустил курьёзный гол в чемпионате Шотландии

Курьёзный гол пропустил голкипер «Росс Каунти» Скотт Фокс в матче 4-го тура шотландской Премьер-лиги с «Рейнджерс» (1:3).
На 41-й минуте вратарь, находившийся под давлением нападающего Альфредо Морелоса, обыграл форварда, но после этого остановился. В итоге игрок «Рейнджерс» успел подняться с газона, отобрать мяч и поразить пустые ворота.
После четырёх туров «Рейнджерс» занимает в шотландской Премьер-лиге 5-е место (7 очков), а «Росс Каунти» расположился на 9-й позиции (3 очка).
Таблицу шотландской Премьер-лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
Видео пропущенного гола доступно в YouTube.