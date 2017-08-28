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Защитник «Барселоны» Марлон близок к переходу в «Ниццу» на правах аренды

28 августа 2017, понедельник. 10:53 Футбол

Защитник «Барселоны» Марлон близок к тому, чтобы пополнить состав «Ниццы» на правах аренды, сообщает Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, переход бразильского футболиста может состояться уже 28 августа.

Ранее главный тренер каталонской команды Эрнесто Вальверде сказал Марлону, что он будет его четвёртым центральным защитником, однако затем изменил своё мнение. Вальверде считает, что Марлон ещё не готов к выступлению за сине-гранатовых, и хочет, чтобы игрок набирался опыта в другой команде.

Изначально «Барселона» рассматривает аренду сроком на два года, однако хочет сохранить за собой право вернуть Марлона в свои ряды по окончании нынешнего сезона.

Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
28 августа 2017, понедельник
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