Чех: если бы не верил, что «Арсенал» выиграет титул, может, ушёл бы из футбола

Голкипер «Арсенала» Петр Чех признался, что он бы завершил карьеру, если бы не верил в победу своей команды в Премьер-лиге. Накануне лондонцы потерпели поражение от «Ливерпуля» на выезде со счётом 0:4.
«Такое поражение недопустимо для нашей команды. Конечно, так можно проиграть, если ты плохо реализуешь свои моменты, но такая игра недопустима. Плюс в том, что у нас ещё много времени и матчей, чтобы исправиться. Если бы я не верил, что мы можем выиграть титул, я бы, наверное, ушёл из футбола», — сообщил Чех Daily Mail.
«Ливерпуль» забил четыре гола «Арсеналу» на «Энфилде»