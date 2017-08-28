«Лион» не согласился продать Маолида «Барселоне» за € 8 млн

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заинтересован в услугах нападающего «Лиона» Мизьяна Маолида, сообщает TF1.
Согласно информации источника, испанский гранд предложил за 18-летнего футболиста € 8 млн, однако французский клуб предложение отклонил. Каталонский клуб уже давно следит за игрой Маолида, который выступает за сборную Франции до 19 лет. «Барселона» хотела приобрести его с перспективой на будущее.
По итогам первых четырёх туров чемпионата Франции Маолида принял участие в двух матчах, не отметившись голами и результативными передачами.