Жена Нобоа: Казань – это дом Кристиана, куда он должен вернуться

Ольга Нобоа, супруга полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа, надеется, что однажды её супруг вернётся в Казань. Эквадорский футболист начинал карьеру в России, выступая за «Рубин», а нынешним летом перешёл из «Ростова» в «Зенит».
«Мы с Кристианом живём фактически на две страны. Для него место притяжения — Эквадор, для меня — Россия. Здесь он скучает по своей родине, так же, как я за границей — по своей. А Казань — это мой родной город, место, куда я всегда с радостью возвращаюсь, где мне комфортно, где живут мои родители, близкие, друзья.
Сожалею ли, что муж перешёл из «Ростова» не в «Рубин», а в «Зенит»? А почему все думают, что это было его решение? Но Казань — это его дом, город, где для него всё началось и куда он должен вернуться. Я в это верю, как и в то, что моё желание и моя энергетика поспособствуют этому. А сейчас мы регулярно видимся, дети вообще всё лето провели в Питере», — цитирует супругу игрока «Вечерняя Казань».
В восьми матчах сезона-2017/18 РФПЛ Кристиан Нобоа появился на поле лишь один раз, отыграв 55 минут.