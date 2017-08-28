«Зенит» возобновит тренировки 1 сентября

28 августа игроки «Зенита» отправились в расположение своих национальных сборных, которые в течение ближайших недель проведут очередные матчи. Игроки, не вызванные в сборные, возобновят тренировки в Санкт-Петербурге после четырёхдневного перерыва, сообщает официальный сайт петербургского клуба.
Андрей Лунев прибудет в расположение сборной позже остальных игроков после консультации в одной из зарубежных медицинских клиник. Кроме того, в национальную сборную России отправился Далер Кузяев.
Бранислав Иванович присоединится к сборной Сербии, которая в рамках квалификации к чемпионату мира в России встретится с Молдавией и Ирландией; Эмилиано Ригони и Леандро Паредес — к Аргентине, которой предстоят матчи с Уругваем и Венесуэлой. Кристиан Нобоа вызван в сборную Эквадора — команда сыграет с Бразилией и Перу.
Ближайший матч «Зенит» проведет в рамках 9-го тура РФПЛ с «Динамо».