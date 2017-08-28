«Лестер» предложил «Вест Бромвичу» £ 23 млн за Эванса

Защитник «Вест Бромвич Альбион» Джонни Эванс интересен «Лестер Сити». ВВС Sport сообщает, что «лисы» сделали второе предложение после того, как «дрозды» отклонили первое в размере £ 10 млн (около € 10,8 млн).
Теперь же руководство «Лестера» предлагает за 29-летнего футболиста £ 23 млн (около € 24,8 млн). На то, чтобы осуществить трансфер, осталось три дня, так как 31 августа трансферное окно закрывается.
Ранее в услугах Джонни Эванса был заинтересован «Манчестер Сити», который предлагал около £ 18 млн (€ 19,4 млн), но руководство «Вест Бромвича» дало понять, что защитник продан не будет.
«Вест Бромвич» официально отклонил предложение «МС» по Эвансу