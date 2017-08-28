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Заммер советует Анчелотти принять во внимание всю карьеру Мюллера

28 августа 2017, понедельник. 12:28 Футбол

Бывший спортивный директор «Баварии» Маттиас Заммер считает, что главный тренер команды Карло Анчелотти должен обратить внимание и на то, что сделал нападающий Томас Мюллер для немецкого гранда в течение всей своей карьеры. Мюллер не попал в основной состав немецкого гранда в выездном матче 2-го тура чемпионата Германии с бременским «Вердером» (2:0) и не скрывал разочарования по этому поводу.

«В вопросе Томаса нужно принять во внимание выступление на протяжении всей его карьеры. Речь идёт о чемпионе мира, победителе Лиги чемпионов, чемпионе Германии и Кубка страны. Но противоречия в случае с игроками, с которыми идентифицируется клуб, бывают всегда», — цитирует Заммера tz.

Штрунц: гибкая позиционная игра Мюллера не востребована у Анчелотти
Источник: TZ Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Карло Анчелотти Маттиас Заммер Томас Мюллер
Новости. Футбол
28 августа 2017, понедельник
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