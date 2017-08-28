9-летний сын Клюйверта перешёл из «ПСЖ» в «Барселону»

Младший сын известного голландского форварда Патрика Клюйверта стал игроком «Барселоны». Шейн Клюйверт, ранее игравший за «ПСЖ», будет выступать за футболистов каталонского клуба 9-летнего возраста.
В июле нынешнего года Шейн Клюйверт стал самым юным спортсменом в истории Нидерландов, который подписал соглашение с производителем спортивной атрибутики. В девять лет он подписал контракт с Nike сроком на пять лет.
Напомним, что старший сын Клюйверта, 18-летний Джастин, выступает в настоящее время за «Аякс».
Девятилетний сын Клюйверта подписал контракт с Nike