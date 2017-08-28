А. Егоров: момент с голом «Ахмата», думаю, не будет рассматриваться, он очевиден

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров назвал очевидной ошибку судей, засчитавших гол «Ахмата» в ворота ЦСКА в 8-м туре РФПЛ.
На 45-й минуте после прострела с левого фланга Виктор Васин не попал по мячу, который отскочил к Магомеду Митришеву. Тот прострелил уже из-за лицевой линии, а во вратарской Заур Садаев в касание пробил в ближний угол.
Главным судьёй матча был Михаил Вилков (Нижний Новгород). Ассистенты: Алексей Лебедев и Александр Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург).
«Помощник арбитра допустил ошибку, не увидев, что мяч вышел за пределы поля. Контрольно-квалификационная комиссия состоится в среду, но я не думаю, что этот момент будет рассматриваться. Он довольно очевиден», — сказал Егоров в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Видео эпизода доступно в «твиттере» РФПЛ.