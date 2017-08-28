Брайда: Месси не покинет «Барселону»

Член трансферной комиссии «Барселоны» Ариедо Брайда выразил уверенность в том, что нападающий Лионель Месси не покинет стан сине-гранатовых. В последнее время этот вопрос в испанских СМИ обсуждался неоднократно, поскольку футболист сборной Аргентины всё ещё не продлил контракт с каталонским клубом. Между тем руководство испанского гранда ранее утверждало, что подпись под новым соглашением, действующим до лета 2021 года, Месси поставит в середине июля.
«Месси не покинет «Барселону». Это уникальный футболист, с которым ты всегда можешь выиграть матч. Есть в нём нечто магическое, когда он получает мяч. Конечно, в футболе всё возможно, однако Месси – большой профессионал, а «Барселона» у него в сердце», — цитирует Брайду La Gazzetta dello Sport.