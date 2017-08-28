Женская сборная России разгромила ЮАР и завоевала бронзовые медали Универсиады

Женская сборная России по футболу завоевала бронзовые медали Универсиады–2017, которая проходит в Китайском Тайбэе. В матче за третье место россиянки разгромили ЮАР – 5:0.
Развязка наступила после перерыва, на который команды ушли при счёте (0:0). В начале второго тайма Екатерина Пантюхина вывела сборную России вперёд, а спустя три минуты отличилась Наталья Машина – 2:0. В оставшееся время Пантюхина забила свой второй гол в матче, а ещё по голу в активе Марины Фёдоровой и Виктории Шкоды.
Напомним, что на групповом этапе россиянки обыграли ЮАР с минимальным счётом (1:0).
ЮАР – Россия – 0:5 (0:0)
Голы: Пантюхина, 50 (0:1). Машина, 53 (0:2). Пантюхина, 65 (0:3). Фёдорова, 77 (0:4). Шкода, 88 (0:5).
Россия: Щербак, Галай (Пантюхина, 46), Шейкина, Гасанова (Машина, 43), Чоловяга, Смирнова (Соколова, 77), Подшибякина, Фёдорова (Шкода, 88), Зиястинова, Черномырдина, Коваленко.
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