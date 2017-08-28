Срна: почему жизнь футболистов дороже, чем людей, которые живут в Мариуполе?

Капитан «Шахтёра» Дарио Срна прокомментировал ситуацию вокруг несостоявшегося матча чемпионата Украины «Мариуполь» – «Динамо» (Киев). Ранее «Динамо» мотивировало отказ приехать на матч тем, что команда не получила гарантий безопасности, хотя в «Мариуполе» утверждают, что предоставили киевлянам официальные письма от службы безопасности Украины и национальной полиции.
«Это не к нам вопрос. У нас своя дорога, а у «Динамо» своя. Но я хочу сказать, что мы будем уважать регламент. Нам очень приятно будет ехать в Мариуполь. Люди там очень любят футбол. Это показали игры с «Карпатами» и с «Вересом». На этих матчах был практически полный стадион.
Я не могу понять, почему жизнь футболистов дороже, чем людей, которые живут в Мариуполе? Там есть дети, которые идут в садики, в школы. Есть старики, есть простые рабочие. Люди там любят футбол. Я могу пообещать: мы будем уважать регламент, с большим удовольствием приедем в Мариуполь и сделаем там футбольный праздник. Это рядом с нашим городом, там живёт много дончан. Лично мне будет очень приятно туда приехать и доставить людям удовольствие своей игрой», — цитирует Срну Football.ua.