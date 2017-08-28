Махмудов – об уходе из «Боавишты»: сидеть и получать деньги – не моя история

Полузащитник Эмин Махмудов, известный в России по выступлению за «Спартак» и «Крылья Советов», прокомментировал решение покинуть «Боавишту», в которой играл с 2016 года.
«Мой контракт с «Боавиштой» действовал ещё сезон, но я принял решение поменять клуб. Зачем? Устраивало почти всё: люди, кухня, климат, отношение в клубе ко мне лично. Минусов было два — количество игрового времени, которое я получал, и футбол, в который играют многие клубы Португалии. Мне казалось, что в этой стране всё построено на контроле мяча, игре в пас. На деле реальность такова: очень много команд предпочитают забрасывать мяч верхом на высокого форварда и потом бороться за свой шанс. В целом футбол в Португалии — это скорость и ещё раз скорость. Всё нужно делать очень быстро. Игра идёт в более высоком темпе, если сравнивать с Россией.
Целиком я провёл всего три матча. В остальных выходил на замену, получая по 10-15 минут игрового времени. Меня это не устраивало. Решение разрывать контракт принял после трёх первых туров нового сезона. Я не играл и понял, что тренер на меня не рассчитывает. Иногда нужно самому выходить из зоны комфорта и принимать решения, которые не будут удобными для вас. В 25 лет нужно смотреть в будущее, но не терять время, не появляясь на поле. Сидеть и получать деньги — не моя история. Мне нужно постоянно выходить на поле.
Где продолжу карьеру? Этим вопросом занимается агент. Вернуться в РФПЛ? Пока я не готов предметно говорить об этом. Слежу ли за чемпионатом России? Слежу не только за клубами, но и за игроками, с которыми дружен. Рад за Георгия Габулова, вернувшегося в футбол после долгой паузы, вызванной травмой и реабилитацией. Из-за Жоры слежу за хабаровским СКА.
Кто выиграет чемпионат России? Давайте поговорим об этом весной будущего года. «Зенит» очень мощно выглядит. «Спартаку», где я провёл несколько лет, будет непросто сохранить титул», — цитирует Махмудова «Проф-спорт компани».