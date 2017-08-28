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Абденнур пройдёт медосмотр для «Зенита» сегодня в Риме

28 августа 2017, понедельник. 15:24 Футбол

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур близок к переходу в «Зенит». По информации Footmercato, 28 августа футболист прилетит в Рим, где пройдёт медицинское обследование для петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал с Абденнуром условия контракта. Питерцы хотели подписать с Абденнуром договор на два года, но сам игрок предпочёл однолетнее соглашение.

Абденнур перешёл в «Валенсию» из «Монако» летом 2015 года за € 22 млн. В составе «летучих мышей» он провёл 43 официальных матча.

Абденнур достиг соглашения с «Зенитом» о сроке аренды
Источник: Footmercato Сообщить об ошибке
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ФК Валенсия ФК Зенит Аймен Абденнур Трансферы
Новости. Футбол
28 августа 2017, понедельник
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