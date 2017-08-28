Абденнур пройдёт медосмотр для «Зенита» сегодня в Риме

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур близок к переходу в «Зенит». По информации Footmercato, 28 августа футболист прилетит в Рим, где пройдёт медицинское обследование для петербургского клуба.
Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал с Абденнуром условия контракта. Питерцы хотели подписать с Абденнуром договор на два года, но сам игрок предпочёл однолетнее соглашение.
Абденнур перешёл в «Валенсию» из «Монако» летом 2015 года за € 22 млн. В составе «летучих мышей» он провёл 43 официальных матча.
Абденнур достиг соглашения с «Зенитом» о сроке аренды