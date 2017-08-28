Экс-игрок «Динамо» Чичерин перешёл в «Енисей»

Защитник Никита Чичерин, ранее выступавший за московское «Динамо», «Томь» и ряд других российских клубов, подписал контракт с красноярским “Енисеем”. Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на год.
“Спасибо руководству “Енисея” за возможность вернуться в команду. Хочу помочь команде выполнить задачу на сезон!” – цитирует Чичерина официальный сайт красноярской команды.
Чичерин уже выступал за “Енисей” в сезоне-2016/17, где провёл 41 матч, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Последним клубом защитника до перехода в «Енисей» была «Кубань».
Чичерин перешёл из «Енисея» в «Кубань»