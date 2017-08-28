Британское издание BBC подсчитало, что российский вратарь Дмитрий Харин, выступавший за «Челси» с 1992 по 1999 год, имеет лучший показатель среди голкиперов в английской Премьер-Лиге по отражению пенальти (среди тех, в ворота которых били 10 и более 11-метровых ударов).
Харин из 11 пенальти отразил пять и имеет 45,5% отражения ударов. На втором месте идёт экс-голкипер «Арсенала» Мануэль Альмуния — из 14 пенальти он парировал шесть (42,9%), а тройку замыкает бывший вратарь «Ньюкасла» Павел Срничек — из 12 ударов пять сейвов (41,7%).
Полностью десятка лучших вратарей по этому показателю выглядит следующим образом.
BBC подсчитала, что Харин является лучшим вратарём АПЛ по отражению пенальти