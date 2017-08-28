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BBC подсчитала, что Харин является лучшим вратарём АПЛ по отражению пенальти

28 августа 2017, понедельник. 15:39 Футбол

Британское издание BBC подсчитало, что российский вратарь Дмитрий Харин, выступавший за «Челси» с 1992 по 1999 год, имеет лучший показатель среди голкиперов в английской Премьер-Лиге по отражению пенальти (среди тех, в ворота которых били 10 и более 11-метровых ударов).

Харин из 11 пенальти отразил пять и имеет 45,5% отражения ударов. На втором месте идёт экс-голкипер «Арсенала» Мануэль Альмуния — из 14 пенальти он парировал шесть (42,9%), а тройку замыкает бывший вратарь «Ньюкасла» Павел Срничек — из 12 ударов пять сейвов (41,7%).

Полностью десятка лучших вратарей по этому показателю выглядит следующим образом.

BBC подсчитала, что Харин является лучшим вратарём АПЛ по отражению пенальти

BBC подсчитала, что Харин является лучшим вратарём АПЛ по отражению пенальти

Источник: BBC Сообщить об ошибке
Теги
Мануэль Альмуния
Новости. Футбол
28 августа 2017, понедельник
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