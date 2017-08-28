Дембеле подписал контракт с «Барселоной»

Нападающий Усман Дембеле сегодня подписал контракт с «Барселоной». Вместе с ним на церемонии заключения соглашения присутствовал президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу.
«Барселона» 25 августа официально объявила о переходе из дортмундской «Боруссии» французского нападающего. Сумма трансфера составила € 105 млн плюс бонусы. 20-летний игрок подписал с каталонским клубом пятилетний контракт. Сумма отступных составит € 400 млн.
В «Боруссию» Дембеле перешёл летом прошлого года за € 15 млн. В составе дортмундской команды он провёл 50 матчей, забил 10 голов и сделал 22 голевые передачи.
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«Барселона» объявила о переходе Усмана Дембеле