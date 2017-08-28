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Альварес: теперь понимаю, почему «Арсенал» так странно выходит из автобуса

28 августа 2017, понедельник. 16:02 Футбол

Защитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес рассказал, принято ли в Испании, где футболист ранее выступал за «Эспаньол», чтобы игроки, прибывая на матч, выходили из автобуса только через переднюю дверь. Ранее «канониры» дважды были оштрафованы КДК РФС за неправильный выход из автобуса, но позже наказание было отменено.

«В Испании нет такого. Только в России я узнал, что есть такие правила. Теперь я понимаю, почему мы так странно выходим из автобуса (смеётся).

Что ещё удивило? В чемпионате России мало отличий, футбол есть футбол. Только с содроганием жду, когда наступят русские холода», — рассказал Альварес.

КДК отменил штрафы «Арсеналу» Т за неправильный выход игроков из автобуса
Источник: Официальный сайт болельщиков тульского "Арсенала" Сообщить об ошибке
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28 августа 2017, понедельник
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