«Фенербахче» арендует Нету у «Зенита» с правом выкупа

Защитник «Зенита» Луиш Нету близок к переходу в «Фенербахче». Gazete2023.com сообщает, что в турецком клубе 29-летний португалец будет играть на правах аренды. «Фенербахче» Нету обойдётся в € 500 тыс.
При этом у турецкой команды будет возможность выкупить права на футболиста за € 3 млн. Ранее сообщалось, что «Зенит» оценивает Нету в € 4 млн. Ожидается, что завтра португалец прибудет в Турцию, чтобы завершить переход.
Нету перешёл в «Зенит» из «Сиены» в 2013 году. В минувшем сезоне РФПЛ португалец провёл 25 матчей, отметившись одной результативной передачей.
«Фенербахче» договорился с Нету по условиям личного контракта