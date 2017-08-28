ЦСКА проведёт товарищеский матч с «Тосно»

ЦСКА заполнит паузу в чемпионате России товарищеским матчем с «Тосно». Встреча состоится 4 сентября на стадионе «Октябрь». Начало — в 16:00 мск.
К тренировкам же футболисты «армейского» клуба вернутся 31 августа, спустя три выходных дня, которые команда получила после матча 8-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:1).
ЦСКА соберётся на базе без игроков, вызванных в сборные, — Марио Фернандеса, Фёдора Чалова (оба — сборная России), Бибраса Натхо (Израиль), Георгия Миланова (Болгария) и Аарона Оланаре (Нигерия).
На 4 сентября у команды запланирован товарищеский матч с «Тосно», который состоится на стадионе «Октябрь» и начнётся в 16:00 мск.
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