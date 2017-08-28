Видеообзор матча «Црвена Звезда» — «Партизан»

В чемпионате Сербии был сыгран матч 7-го тура между «Црвеной Звездой», бывшим соперником «Краснодара» по отборочному раунду плей-офф Лиги Европы, и «Партизаном». Центральное противостояние завершилось вничью (0:0).
После шести туров в активе «Црвены Звезды» 16 очков, 1-е место в Суперлиге Сербии и игра в запасе. «Партизан», набрав 13 пунктов, занимает 6-ю строчку и также имеет матч в запасе.
Отметим, что «Црвена Звезда» не проигрывает на протяжении шести туров, в то время как «Партизан» потерял очки второй раз в текущем сезоне.
Обзор матча «Црвена Звезда» — «Партизан» также можно посмотреть на «Чемпионате».
«Црвена Звезда», выбившая «Краснодар» из ЛЕ, сыграла вничью с «Партизаном»