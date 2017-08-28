Равиль Сабитов назначен главным тренером латвийского клуба «Елгава»

Российский специалист Равиль Сабитов назначен главным тренером «Елгавы». Как сообщает пресс-служба латвийской команды, соглашение было подписано до конца сезона с возможностью его дальнейшей пролонгации.
После 17 сыгранных матчей «Елгава» занимает в турнирной таблице чемпионата Латвии шестое место, отставая от лидирующего юрмальского «Спартака» на 16 очков.
Ранее Сабитов работал в юношеской сборной России, «Торпедо», «Маккаби» (Москва), «Тоболе», «Даугаве», «Мюллюпуро», «Сахалине» и ивановском «Текстильщике».