Сборная России проводит первую тренировку на сборе в Новогорске

Сборная России проводит первую тренировку на базе в Новогорске в полном составе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин. Для подготовки к товарищескому матчу с московским «Динамо» в расположение команды приехали все 23 футболиста.
Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв, как и сообщалось, из-за травмы покинул расположение сборной России. Вместо него, а также хавбека «Рубина» Магомеда Оздоева в национальную команду были вызваны голкипер «Спартака» Александр Селихов и полузащитник «Ахмата» Антон Швец.
Селихов и Швец вызваны в сборную России вместо Лунёва и Оздоева