«Барселона» официально объявила сумму бонусов в сделке о переходе Дембеле

Руководство «Барселоны» назвало сумму бонусов, которую может получить дортмундская «Боруссия» за трансфер Усмана Дембеле. Ранее каталонцы сообщили, что сумма сделки составила € 105 млн.
В ходе официальной презентации 20-летнего футболиста президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал, что дортмундцы могут получить ещё € 40 млн, но это будет зависеть наполовину от выступления Дембеле и наполовину от успехов клуба.
«Усман – это игрок, за которым мы следили несколько сезонов. Мы достигли соглашения по трансферу за € 105 млн плюс € 40 млн в виде бонусов, но они будут зависеть наполовину от выступления игрока и наполовину от выступления команды», — сказал Бартомеу на пресс-конференции.
Напомним, что Усмен Дембеле подписал с «Барселоной» пятилетний контракт, а сумма отступных составила € 400 млн.