175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Будогосский: если Гинер рассчитывает сломать меня, этого не получится никогда

28 августа 2017, понедельник. 17:16 Футбол

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский ответил раскритиковавшему его президенту ЦСКА Евгению Гинеру. Гинер заявил, что Будогосский должен покинуть занимаемую должность.

«Ещё с момента моего первого прихода в департамент я встречался с г-ном Гинером и передал ему проект закона об изменениях в ряде федеральных законов, чтобы придать судьям профессиональный статус. Этот проект он обещал передать в Государственную Думу непосредственно г-ну Володину (председателю Госдумы. – Прим. «СЭ»). Но до сих пор не передает этот документ. Видимо, путь от офиса г-на Гинера до офиса Госдумы занимает слишком много времени, он так до него не доехал или не дошёл.

Для сведения г-на Гинера – судьи уже десяток лет не сдают теста Купера, на который он ссылается. Подчеркну и другое: все решения контрольно-квалификационной комиссии передаются в Премьер-Лигу, она в свою очередь сообщает о них клубам. Если г-н Гинер не знает о решениях или не получает информации, это вопрос не департамента судейства и инспектирования, а, наверное, других инстанций.

Если г-н Гинер рассчитывает сломать меня, повернув в сторону одного, определённого, клуба, этого не получится никогда. Хотел бы отметить и то, что ни один клуб Премьер-Лиги до сих пор не предъявлял каких-либо серьёзных претензий к департаменту судейства и инспектирования. А мнение г-на Гинера – только его личное мнение. Если судьи будут допускать ошибки, решение по ним будет приниматься в полном соответствии с нормативными документами, утверждёнными исполкомом РФС, а не по понятиям и не по волеизъявлению кого-либо из участников футбольного сообщества.

Уйти мне или нет – это не прерогатива г-на Гинера. Есть руководитель РФС Виталий Леонтьевич Мутко, который должен принимать решение. Я не номенклатура исполкома, я номенклатура президента РФС. Он пригласил меня, и только он может принять решение, и я всегда подчинюсь любому его решению. Хочу подчеркнуть, что никогда не держался и не держусь за место. Но зная характер г-на Гинера, могу сказать, что, к сожалению, он путает личные интересы и интересы своего клуба с тем, что происходит непосредственно в структуре российского футбола и судейства. На всякий случай хочу подчеркнуть, что судьи допустили лишь одну ошибку в матчах с участием ЦСКА.

Выступление г-на Гинера – это лишь общие фразы человека, который не знает ситуации в судействе. Статистика знает всё – у меня есть факты, и если г-н Гинер захочет с ними познакомиться, вряд ли против них будет возражать. А пока у него на первый план выходят интересы его клуба. По-видимому, он считает, что ЦСКА является приоритетным направлением по отношению к другим клубам, входящим в систему российского футбола», — сказал Будогосский.

Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Андрей Будогосский Евгений Гинер Футбольное судейство
Новости. Футбол
28 августа 2017, понедельник
18:41 Жулиано: в Турции больше техничных игроков, чем в России
18:40 Тохир извинился перед фанатами «Интера» за слова о голландском трио
18:29 Прядкин: клубы с большими средствами могут развалить спортивную составляющую
18:25 Митрюшкин вошёл в символическую сборную 6-го тура чемпионата Швейцарии
18:23 Кузяев: не знаю, почему в моей карьере получился такой взлёт
18:19 Шевченко: у Луческу тоже достаточно проблем со сборной Турции
18:09 Вентура: я не потерял сна из-за матча с Испанией, но волнение есть
18:06 «Ливерпуль» выкупит у «РБ Лейпциг» Наби Кейта следующим летом за £ 48 млн
18:05 Воронин: самой большой проблемой для Ярмоленко будет изучение немецкого языка
18:04 «Зенит» предложил «Фенербахче» арендовать Дзюбу с правом выкупа
17:56 «Аякс» объявил о переходе Сима де Йонга из «Ньюкасла»
17:44 Бубнов: никто о ЦСКА не вытирает ноги
17:33 Мората: если буду думать, как много голов надо забить, мне лучше играть в теннис
17:32 Дембеле: Месси — лучший игрок в истории футбола
17:30 Муслин довызвал Тошича в сборную Сербии
17:23 Кудряшов: никакого конфликта с Тарасовым нет, шутки футболистов не все понимают
17:20 «Партизан» объявил о подписании трёхлетнего контракта с Тошичем
17:17 Бутенко: на мой взгляд, Будогосский — лучший глава судей за последние годы
17:16 Будогосский: если Гинер рассчитывает сломать меня, этого не получится никогда
17:13 Дешам: Мбаппе сменит клуб, но останется в чемпионате Франции
17:08 Уткин: после РФС Будогосского возьмут в институт психиатрии учебным пособием
17:07 Надсон подписал контракт с «Крыльями Советов» до конца сезона
17:03 «Барселона» официально объявила сумму бонусов в сделке о переходе Дембеле
16:58 Сборная России проводит первую тренировку на сборе в Новогорске
16:47 Равиль Сабитов назначен главным тренером латвийского клуба «Елгава»
16:33 Видеообзор матча «Црвена Звезда» — «Партизан»
16:26 ЦСКА проведёт товарищеский матч с «Тосно»
16:19 Таски из-за повреждения выбыл на 10-12 дней
16:14 «Фенербахче» арендует Нету у «Зенита» с правом выкупа
16:09 И. Суркис — Ярмоленко: не могу не порадоваться за тебя, сбылась твоя мечта!
16:02 Альварес: теперь понимаю, почему «Арсенал» так странно выходит из автобуса
15:58 Дембеле подписал контракт с «Барселоной»
15:54 «Рома» договорилась с «Сампдорией» о переходе Шика за € 38 млн
15:40 Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол
15:39 BBC подсчитала, что Харин является лучшим вратарём АПЛ по отражению пенальти
15:39 Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Ярмоленко
15:26 Экс-игрок «Динамо» Чичерин перешёл в «Енисей»
15:24 Абденнур пройдёт медосмотр для «Зенита» сегодня в Риме
15:06 И. Попов: к матчу со сборной Швеции я буду в порядке
15:04 Махмудов – об уходе из «Боавишты»: сидеть и получать деньги – не моя история
14:50 Аквилани представлен в качестве игрока «Лас-Пальмаса»
14:47 Срна: почему жизнь футболистов дороже, чем людей, которые живут в Мариуполе?
14:31 ЦСКА выложил видеоролик, посвящённый Перхуну
14:22 В Сети появилась фотография Йоветича в футболке «Монако»
14:11 Флегонтов: недопонимания с РФПЛ нет, СКА спокойно подстраивается под все условия
Все новости RSS
Партнерский контент