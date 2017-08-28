Будогосский: если Гинер рассчитывает сломать меня, этого не получится никогда

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский ответил раскритиковавшему его президенту ЦСКА Евгению Гинеру. Гинер заявил, что Будогосский должен покинуть занимаемую должность.
«Ещё с момента моего первого прихода в департамент я встречался с г-ном Гинером и передал ему проект закона об изменениях в ряде федеральных законов, чтобы придать судьям профессиональный статус. Этот проект он обещал передать в Государственную Думу непосредственно г-ну Володину (председателю Госдумы. – Прим. «СЭ»). Но до сих пор не передает этот документ. Видимо, путь от офиса г-на Гинера до офиса Госдумы занимает слишком много времени, он так до него не доехал или не дошёл.
Для сведения г-на Гинера – судьи уже десяток лет не сдают теста Купера, на который он ссылается. Подчеркну и другое: все решения контрольно-квалификационной комиссии передаются в Премьер-Лигу, она в свою очередь сообщает о них клубам. Если г-н Гинер не знает о решениях или не получает информации, это вопрос не департамента судейства и инспектирования, а, наверное, других инстанций.
Если г-н Гинер рассчитывает сломать меня, повернув в сторону одного, определённого, клуба, этого не получится никогда. Хотел бы отметить и то, что ни один клуб Премьер-Лиги до сих пор не предъявлял каких-либо серьёзных претензий к департаменту судейства и инспектирования. А мнение г-на Гинера – только его личное мнение. Если судьи будут допускать ошибки, решение по ним будет приниматься в полном соответствии с нормативными документами, утверждёнными исполкомом РФС, а не по понятиям и не по волеизъявлению кого-либо из участников футбольного сообщества.
Уйти мне или нет – это не прерогатива г-на Гинера. Есть руководитель РФС Виталий Леонтьевич Мутко, который должен принимать решение. Я не номенклатура исполкома, я номенклатура президента РФС. Он пригласил меня, и только он может принять решение, и я всегда подчинюсь любому его решению. Хочу подчеркнуть, что никогда не держался и не держусь за место. Но зная характер г-на Гинера, могу сказать, что, к сожалению, он путает личные интересы и интересы своего клуба с тем, что происходит непосредственно в структуре российского футбола и судейства. На всякий случай хочу подчеркнуть, что судьи допустили лишь одну ошибку в матчах с участием ЦСКА.
Выступление г-на Гинера – это лишь общие фразы человека, который не знает ситуации в судействе. Статистика знает всё – у меня есть факты, и если г-н Гинер захочет с ними познакомиться, вряд ли против них будет возражать. А пока у него на первый план выходят интересы его клуба. По-видимому, он считает, что ЦСКА является приоритетным направлением по отношению к другим клубам, входящим в систему российского футбола», — сказал Будогосский.