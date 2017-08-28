«Партизан» объявил о подписании трёхлетнего контракта с Тошичем

«Партизан» объявил о подписании трёхлетнего контракта с экс-полузащитником ЦСКА Зораном Тошичем. Об этом сообщает пресс-служба сербского клуба.
Этим летом Тошич стал свободным агентом. В минувшем сезоне 30-летний футболист провёл за ЦСКА в чемпионате России 24 матча, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на счету Тошича четыре матча и один голевой пас в Лиге чемпионов.
Фотография доступна на официальной странице футбольного клуба «Партизан» в социальной сети «Твиттер».
Тошич договорился с «Партизаном» о подписании трёхлетнего контракта