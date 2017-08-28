Кудряшов: никакого конфликта с Тарасовым нет, шутки футболистов не все понимают

Защитник «Рубина» Фёдор Кудряшов рассказал, что у него нет никакого конфликта с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. После матча 5-го тура РФПЛ между казанским и московским клубами (1:1) Тарасов на своей странице в «Инстаграме» в шутку предложил Кудряшову встретиться в любом ресторане Москвы и разобраться по-мужски. Напомним, что по ходу игры в одном из эпизодов состоялась массовая потасовка игроков, участие в которой приняли в том числе Тарасов и Кудряшов.
«Во-первых, у нас никакого конфликта не было, он не заводился после игры. Просто не все понимают юмор, шутки футболистов. Мы с Димой давно хорошо общаемся, и у нас нет сейчас никакого недопонимания и конфликта. Я думаю, что кто-то просто захотел из этого раздуть сенсацию или что-либо подобное», — цитирует Кудряшова «Лента.ru».