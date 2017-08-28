Дембеле: Месси — лучший игрок в истории футбола

Нападающий Усман Дембеле, который сегодня подписал контракт с «Барселоной», сообщил, что считает форварда каталонского клуба Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.
«Для меня большая честь играть вместе с Лео Месси. Он лучший игрок в истории футбола. Я пришёл сюда, чтобы учиться. Рад быть здесь, в лучшем клубе мира. Моя мечта исполнилась, теперь я буду усердно трудиться, чтобы выигрывать титулы с моей новой командой», — цитирует Дембеле пресс-слуба «Барселоны».
«Барселона» 25 августа официально объявила о переходе из дортмундской «Боруссии» французского нападающего. Сумма трансфера составила € 105 млн плюс бонусы.
Дембеле подписал контракт с «Барселоной»