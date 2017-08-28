Бубнов: никто о ЦСКА не вытирает ноги

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ошибку судейской бригады во время матча ЦСКА – «Ахмат» (0:1) в 8-м туре РФПЛ. Единственный гол был забит с нарушением правил, так как мяч полностью покинул пределы поля, чего не зафиксировал ассистент судьи.
«Это не была тактическая ошибка Васина в моменте с голом, а был технический брак игрока. Там было и очень трудно определить судьям, вышел мяч за линию или нет.
Главный судья точно ничего там не видел. А боковой арбитр был на дальней бровке, и ещё скопление игроков. Нельзя сказать, что там была преднамеренная ошибка судей. Мне понравился ответ Акинфеева по этому моменту. Голкипер сказал, что команде не хватило злости, чтобы показать, кто на поле хозяин.
Слова Гончаренко, что о клуб вытирают ноги? Никто о ЦСКА не вытирает ноги. Я не видел, чтобы кто-то специально сплавлял «армейцев», — цитирует Бубнова «Спорт FM».
Видео гола доступно в «твиттере» РФПЛ.