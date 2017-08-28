«Зенит» предложил «Фенербахче» арендовать Дзюбу с правом выкупа

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба может продолжить карьеру в «Фенербахче». Руководство питерской команды предложило туркам арендовать 29-летнего футболиста с правом последующего выкупа, утверждает издание Sporx.
Контракт Дзюбы с «Зенитом» действует до лета 2020 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость российского игрока в € 9 млн. В текущем сезоне Дзюба принял участие в пяти матчах российской Премьер-Лиги (два — с первых минут) и не отметился результативными действиями.
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