Прядкин: клубы с большими средствами могут развалить спортивную составляющую

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мыслями о летних трансферах «ПСЖ», который выкупил у «Барселоны» Неймара за € 222 млн и может заплатить около € 150 млн за Килиана Мбаппе из «Монако».
«Ну, видите, они нашли путь. Насколько он правильный, это не мы будем делать заключение. Но они нашли путь, как заплатить не трансферную сумму, а так называемую сумму отступных. То есть это не клуб заплатил эту сумму, за которую взял игрока, а заплатили, так сказать, в рекламном виде. Ряд руководителей клубов, особенно французской лиги, говорят о том, что может получиться так, что клубы, обладающие большими средствами, по сути, могут развалить спортивную составляющую», — цитирует Прядкина НТВ.
Роджерс: если «ПСЖ» купит Мбаппе, то финансовый фэйр-плей можно хоронить