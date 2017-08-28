Тохир извинился перед фанатами «Интера» за слова о голландском трио

Президент «Интера» Эрик Тохир принёс извинения болельщикам миланцев за свою оплошность в недавнем интервью.
Отвечая на вопрос журналистов о причинах покупки клуба в 2013 году, предприниматель сказал, что «полюбил „Интер“ с момента прихода голландского трио», хотя три игрока из Нидерландов (Марко ван Бастен, Руд Гуллит и Франк Райкард) выступали за «Милан», а не за «Интер». Позже Тохир заявил, что перепутал слово «голландское» (dutch) со словом «немецкое» (deutsche).
«Я дал то интервью 17 августа в Джакарте. За день до этого начался отсчёт до начала Азиатских игр, так что моя голова была забита совсем другими вещами, и из-за этого я сказал те слова про голландское трио. Хотел бы извиниться перед фанатами. Знаю разницу между немецкими и голландскими игроками, а также отлично знаю, что в „Интере“ никогда не было голландского трио», — цитирует Тохира Football Italia.