Черчесов: я не говорил, что футболистов в России нет. Плакаться не планируем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после тренировки команды ответил на вопросы журналистов.
«Впечатления от первой тренировки только хорошие. Погода футбольная, поле отличное, и настрой у ребят боевой. Понятно, что кто-то меньше тренировался из-за недавних игр, кто-то больше. Все идёт своим чередом. Не сказал бы, что есть нервозность, просто пока, может, не все друг друга понимают. Один-два дня, и всё это уйдёт. Ребята из-за рубежа такие же, как и остальные. По-русски говорят, все наши футболисты.
О задачах на матч с „Динамо“ ещё рано говорить. У нас будут ещё тренировочные дни, у нас будут тесты, чтобы понять, в каком состоянии игроки. Будем готовиться. Кто будет достоин, тот и выйдет на поле. Не будет такого, что раз вызвали, значит обязательно выпустят.
Лунёв утром улетел в Италию, его там проверили. Завтра он прилетит сюда, и мы пообщаемся и поймём, насколько он готов. Мы смотрим на состояние футболистов. Те же Кузяев и Фернандес сегодня тренировались меньше из-за воскресных игр. Внимательно нужно следить, чтобы футболистов грамотно подвести к игре с „Динамо“.
Спасибо „Динамо“, что согласилось играть с нами. Это разовая акция. В следующий раз, когда мы будем снова хозяевами ЧМ и у нас будут проблемы со спарринг-партнёрами, мы снова сыграем с динамовцами. Когда это будет, я не знаю.
Говорят, что нет футболистов в России? Я такого никогда не говорил. Мы дорожим тем, что есть, и уважаем тех, кто есть. Не мечтать надо, а увидеть потенциал у ребят и помочь им раскрыться. Плакаться не в наших планах", — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.