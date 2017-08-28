Кангва: переход в «Арсенал» Т — шаг вперёд для меня, в России отличный чемпионат

Новичок тульского «Арсенала» Эванс Кангва прокомментировал свой переход в российскую команду. Форвард из Замбии на прошедших выходных подписал контракт с «Арсеналом».
«Я очень счастлив. В России отличный чемпионат, это шаг вперёд для меня. Не могу дождаться, когда выйду на поле вместе с соотечественником Сунзу», — цитирует Кангву Zambia Daily Mail.
В минувшем сезоне Кангва защищал цвета турецкого клуба «Газиантепспор», в 24 матчах национального первенства он стал автором четырёх голов. 23-летний форвард является футболистом сборной Замбии, с которой в 2012 году отпраздновал победу в Кубке африканских наций.
Тульский «Арсенал» объявил о переходе замбийского нападающего Кангва